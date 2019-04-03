Туркменистан посетит президент Южной Кореи Мун Чже Ин

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане ведется подготовка к государственному визиту президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Об этом доложил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову на состоявшемся 1 апреля видеоселекторном совещании глава МИД Рашид Мередов, передает госинформагентство ТДХ.

Согласно подписанному недавно главой государства Постановлению, утверждён состав межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству с туркменской стороны.

Предусматривается подписание около четырех десятков межгосударственных, межправительственных и межотраслевых документов. Также подписание документов, призванных активизировать взаимодействие в научно-образовательной сфере. Помимо этого, в ходе государственного визита ожидается посещение некоторых велаятов страны.

Перспективными векторами сотрудничества видятся транспортно-логистический сектор, связь и телекоммуникации.