Опубликовано видео визита Н.Назарбаева на малую родину

CA-NEWS (KZ) - 2 апреля первый президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев совершал поездку на свою малую родину - в село Шамалган в Алматинской области. Опубликовано видео визита, передает Zakon.kz.

Назарбаев встретился с местными жителями, со своими одноклассниками.

В Шамалгане проживают около 20 тысяч человек. В селе работают заводы по производству мукомольных изделий, натурального сока и по производству мебели, есть пять школ и два колледжа. Елбасы ознакомился с ходом строительства нового оздоровительного комплекса в родном селе.