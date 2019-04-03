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  3 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Опубликовано видео визита Н.Назарбаева на малую родину

CA-NEWS (KZ) -  2 апреля первый президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев совершал поездку на свою малую родину - в село Шамалган в Алматинской области. Опубликовано видео визита, передает Zakon.kz.

Назарбаев встретился с местными жителями, со своими одноклассниками.

В Шамалгане проживают около 20 тысяч человек. В селе работают заводы по производству мукомольных изделий, натурального сока и по производству мебели, есть пять школ и два колледжа. Елбасы ознакомился с ходом строительства нового оздоровительного комплекса в родном селе.

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