Монголия приняла заключение о необходимости расторжения «Дубайского договора»

CA-NEWS (MNG) - В Монголии принято заключение о необходимости расторжения “Дубайского договора”. Но окончательное решение примут парламент (ВГХ) и Совет национальной безопасности, сообщает Монголия Сейчас.

В марте прошлого года распоряжением председателя ВГХ была создана Рабочая группа по проверке реализации Инвестиционного договора по использованию месторождения Оюутолгой. Руководителем парламентской Рабочей группы работал член парламента Д.Тэрбишдагва.

22 марта этого года Рабочая группа направила заключение по проверке членам Совета национальной безопасности, а именно президенту Монголии Х.Баттулге, председателю ВГХ Г.Занданшатару и премьер-министру страны У.Хурэлсуху.

По словам Д.Тэрбишдагва, предварительное заключение по проверке вместе с материалами в 300 с лишним страниц подготовлены. Члены Рабочей группы получили предварительное заключение под грифом секретности и восемь членов поставили свои подписи. Он также отметил, что многое необходимо изменить и улучшить в данном договоре. Компания Оюутолгой заплатила крупную сумму международной компании МЕГА за страхование Дубайского договора или плана финансирования и проведения созидательных работ в подземной шахте.

Рабочая группа была нацелена на проверку эффективности и прибыльности данного договора для монголов, поиск возможностей повышения эффективности монгольской доли и эффективности распределения средств. В проверке участвовали учёные, исследователи, представители негосударственных организаций и независимые эксперты.