Монголия является одним из государств-организаторов Армейских игр

CA-NEWS (MNG) - Соревнования АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа 2019 года. Монголия представила новый конкурс на Армейских Играх, который назван в честь подразделения из 10 воинов монгольской армии Чингисхана — «АРАВТ». Страна стала одним из государств-организаторов, сообщает сайт khadlan.

По словам генерал-майора вооруженных сил Монголии Жамбаа Бадамбазара, степная страна представила новый конкурс «Конный марафон» («АРАВТ») для кавалерийских подразделений.

Самая малая единица армии “аравт”, дальше "зуут"- сотня воинов, "мянгат"- тысяча воинов и "түмт"- десять тысяч. Таким образом опеределялись тактические подразделения в вооружённых силах Монгольской империи.

Военнослужащие стран-участниц будут скакать только на монгольских лошадях.