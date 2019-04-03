Президент Казахстана К-Ж.Токаев первый зарубежный визит нанес в Россию

CA-NEWS (KZ) - В Кремле сегодня, 3 апреля пройдут переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Это первая зарубежная поездка Токаева после вступления в должность главы государства. Накануне визита казахстанский лидер ответил на вопросы “Ъ”.

— Смену власти в Казахстане мировые СМИ назвали «политическим землетрясением». Сегодня, спустя две недели после сложения полномочий первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, испытывает ли политическая система «подземные толчки» или новая конструкция власти уже подтвердила свою прочность?

— Понимаю, почему мировая пресса назвала это событие «политическим землетрясением». В мировой практике не так много примеров, когда облеченный всенародным доверием, международным авторитетом и всеобщим признанием глава государства добровольно слагает свои полномочия. Это удел поистине выдающихся политиков.

В этом решении народ Казахстана и, судя по реакции мировых СМИ, международная общественность, лидеры ведущих стран увидели проявление железной воли нашего первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, решившего передать бразды правления государством новому поколению политиков.

Сила Казахстана сегодня — в спокойном, конституционном, легитимном пути передачи власти. В преемственности стратегического курса развития страны. В слаженной работе всех ветвей власти и государственных институтов.

Поэтому «подземные толчки», о которых вы говорите, если они действительно ощущаются в нашем обществе, мы рассматриваем не иначе как аккумулирование неиссякаемой энергии страны и признаки новых импульсов к развитию Казахстана.

— Вы стали преемником политика, который не только создал новый Казахстан, но и стоял у истоков евразийской интеграции в первые годы после распада СССР. Как вам видится сегодня будущее Большой Евразии?

— Нурсултан Назарбаев — главный идеолог и последовательный созидатель евразийской интеграции. Это исторический факт. Еще в начале 1990-х первый президент Казахстана занялся изучением идей евразийства, а затем сформулировал собственную концепцию Евразийского союза, с которой впервые выступил в Московском государственном университете 29 марта 1994 года. Сразу же после ее опубликования, по высказываниям московских политиков, стало понятно, что данную концепцию ожидают нелегкие времена. Многие в тогдашнем российском руководстве сочли идею, мягко говоря, несвоевременной.

Я часто задумывался, каким же нужно быть жестким прагматиком и в то же время романтиком, верным высоким идеалам объединения людей и народов, чтобы на протяжении 20 лет вопреки всему продвигать интеграционные процессы! Между первой лекцией в МГУ и подписанием 29 мая 2014 года в Астане Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) прошло два десятка лет.

К 2025 году мы сообща надеемся устранить имеющиеся до сих пор барьеры во взаимной торговле и обеспечить действительно свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Считаю, что все краткосрочные и среднесрочные планы интеграции на нашем пространстве конкретны, экономически обоснованны и вполне реализуемы.

Но при этом следует активизировать работу в более широких форматах, на дальнюю перспективу. Включая налаживание «интеграции интеграций», сотрудничество в формате Большой Евразии.

Для Казахстана как страны, находящейся в эпицентре всех процессов в Евразии, очень важно, чтобы все участники находили мирные и взаимоприемлемые решения существующих конфликтов и противоречий. А что может быть лучшей основой доверия и безопасности, как не общие выгоды и экономические интересы?

— Господин Токаев, до того как стать президентом, вы возглавляли дипломатическое ведомство Казахстана. Как ваш предыдущий опыт на внешнеполитическом направлении помогает вам сегодня в вашей работе?

— Есть одна вечная и верная аксиома, которая гласит, что внешняя политика государства является продолжением внутренней. Мне импонирует высказывание британского премьер-министра Уильяма Гладстона: «Главный принцип моей внешней политики — хорошее правление внутри страны». Поистине только социально и политически стабильное, внутренне устойчивое государство будет иметь вес на международной арене, способно внести реальный вклад в решение глобальных проблем. Способно быть ответственным и надежным союзником и партнером.

И в свою очередь, благоприятное внешнее окружение, поддержка мирового сообщества, хорошая международная репутация, участие в глобальных процессах, приток инвестиций — это важные условия как для успешного развития, так и для мироощущения страны и народа.

Как и в жизни каждого человека, самое сложное для политика и в политике — это выбор. Но ответственность руководителя государства за свой выбор, за свои решения колоссальна. Она многократно возрастает, потому что за ним — судьбы миллионов.

Наш первый президент с первых дней независимости понял, что без успешного вхождения в мировое политическое и экономическое сообщество добиться подлинного суверенитета, построить полноценное государство невозможно. И прилагал к этому все усилия.

Могу только гордиться тем, что мне довелось разделять эти усилия и получить этот бесценный опыт.

— Казахстан делает ставку на проведение многовекторной внешней политики. В чем она состоит и возможна ли она вообще сегодня, когда жесткое противостояние России и Запада фактически ставит многие государства современного мира перед непростым выбором, вынуждая их примкнуть к тому или иному лагерю?

— Многосторонний, сбалансированный и многовекторный характер внешней политики Казахстана в наибольшей степени соответствует его потенциалу, географическому положению и стратегическим интересам. Мировая политика последних лет лишь подтверждает верность этого курса.

Особенно важную роль многовекторность сыграла в первые годы независимого существования, когда Казахстан только-только выходил на мировую арену в качестве нового самостоятельного и полноправного субъекта международных отношений.

Последующее расширение межгосударственного сотрудничества по всем направлениям на двусторонней и многосторонней основе открыло ему дорогу во внешний мир и позволило активизировать взаимодействие с зарубежными партнерами, ведущими мировыми державами и международными организациями. Это было особенно важно и для развития казахстанской экономики, привлечения в нее иностранных инвестиций.

Стратегическое видение текущей геополитической обстановки, а также его доверительные отношения со многими лидерами иностранных государств позволили нашей стране занять достойное место в глобальной системе международных отношений.

Но внутри системы приоритетов существуют особые цели. Я имею в виду развитие союзнических отношений с Россией, что, естественно, не препятствует развитию сотрудничества с другими государствами. Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит.

На мой взгляд, об успехах внешней политики нужно судить не только по тому, чего она достигла, но и по тому, чего ей удалось избежать. Казахстану удалось избежать конфликтов и даже просто конфронтации с кем бы то ни было, обеспечить «пояс дружбы» со всеми соседями.

— В последние годы Казахстан выступает инициатором дипломатических процессов по урегулированию международных кризисов и конфликтов, в частности, став площадкой для межсирийских мирных переговоров. Что значат подобные инициативы для Астаны?

— Развитие цивилизации, столкнувшись в начале XXI века с целым букетом новых угроз и рисков, обладая громадным потенциалом самоуничтожения, привело человечество к такому состоянию, когда глобальная политика особо нуждается в прагматичных инициативах. В реальных шагах, способных цивилизованно предотвращать и решать возникающие противоречия и конфликты.

Казахстан имеет прочную репутацию лидера процесса разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения, модератора в диалоге культур, религий и цивилизаций, Благодаря своей взвешенной и конструктивной позиции наша страна на протяжении многих лет регулярно выступает последовательным миротворцем, посредником в урегулировании самых острых конфликтов.

Все эти усилия диктуются нашей убежденностью: альтернативы терпеливому диалогу, достижению и укреплению доверия между всеми сторонами просто не существует. Невзирая на всю остроту существующих противоречий и кажущуюся безысходность ситуации.

Поэтому наша страна всегда была и останется приверженной миротворчеству.

Одно из наглядных подтверждений — непрекращающийся, несмотря на все сложности, астанинский процесс по Сирии, признанный сторонами одним из самых эффективных форматов урегулирования этого тяжелейшего мирового конфликта.

— В Москве ценят отношения с Казахстаном, которые многие называют союзническими. Как бы вы определили эти отношения сегодня, в чем состоит их потенциал и главный смысл?

— Россия для нас надежный стратегический партнер и добрый сосед, который, согласно известной пословице, ближе любого родственника. Между нашими странами налажен интенсивный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи, эффективно развивается сотрудничество во всех сферах. У нас практически не существует вопросов, которые бы не находили своего решения в ходе постоянного конструктивного диалога.

Как неоднократно подчеркивали лидеры наших государств, сотрудничество Казахстана и России является эталоном межгосударственных отношений.

По мнению Казахстана, благополучие обоих государств во многом зависит от того, будут ли сохранены сложившиеся связи между народами. Сможем ли мы вместе укрепить позитивный потенциал экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, а имеющиеся связи превратить в широкомасштабное сотрудничество, в интенсивную межгосударственную кооперацию.

Нас связывает очень многое, неразрывное в своей основе: многовековая общая история, единое по сути культурное и духовное пространство, неразрывные экономические связи, самая протяженная в мире граница. Мы должны беречь дружбу наших народов. В этом состоит моя обязанность как второго президента Казахстана.