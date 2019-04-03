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  3 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Венесуэле оппозиционера Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности

CA-NEWS (CA) -  Законодательное собрание Венесуэлы, лояльное главе страны Николасу Мадуро, лишило депутатской неприкосновенности временного президента Хуана Гуайдо. Об этом во вторник, 2 апреля, объявил председатель ассамблеи Диосдадо Кабельо.

Как передает Deutsche Welle, в связи с лишением депутатской неприкосновенности Хуану Гуайдо грозит задержание. В отношении него в Венесуэле в настоящий момент ведется два расследования. В конце марта глава Генерального контрольного управления Венесуэлы снял временного президента с поста руководителя парламента страны, а также запретил ему в течение 15 лет занимать государственные должности. Оппозиционер заявил, что декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы.

Кризис в Венесуэле

Венесуэла уже около двух месяцев переживает политический кризис. 22 января - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок - в стране начались массовые акции протеста. На следующий день председатель оппозиционного Мадуро венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

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