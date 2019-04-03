СБ ООН призывает МАГАТЭ направить инспекторов в Северную Корею

CA-NEWS (CA) - Совет Безопасности ООН обсудил возможности сохранения усилий в направлении нераспространения ядерного оружия. Многие страны в составе СБ ООН призвали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направить своих инспекторов в Северную Корею, передает NHK World.



Заседание было созвано во вторник, 2 апреля по предложению Франции и Германии, которые совместно председательствуют в Совете Безопасности.

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано выразил озабоченность по поводу постоянного увеличения ядерных объектов и ядерных материалов в глобальных масштабах.

Амано отметил, что МАГАТЭ не обладает доступом к ядерным объектам в Северной Корее с 2009 года, тогда как Пхеньян расширяет некоторые из них в последние годы.

Амано сказал, что МАГАТЭ готово направить своих инспекторов в Северную Корею в течение нескольких недель.