СБ ООН призывает МАГАТЭ направить инспекторов в Северную Корею

- Азия и мир, общество
- 13:48, 03 апреля 2019
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CA-NEWS (CA) - Совет Безопасности ООН обсудил возможности сохранения усилий в направлении нераспространения ядерного оружия. Многие страны в составе СБ ООН призвали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направить своих инспекторов в Северную Корею, передает NHK World.
Заседание было созвано во вторник, 2 апреля по предложению Франции и Германии, которые совместно председательствуют в Совете Безопасности.
Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано выразил озабоченность по поводу постоянного увеличения ядерных объектов и ядерных материалов в глобальных масштабах.
Амано отметил, что МАГАТЭ не обладает доступом к ядерным объектам в Северной Корее с 2009 года, тогда как Пхеньян расширяет некоторые из них в последние годы.
Амано сказал, что МАГАТЭ готово направить своих инспекторов в Северную Корею в течение нескольких недель.