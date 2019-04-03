Премьер-министр Таджикистана вылетел в Узбекистан

CA-NEWS (TJ) - Сегодня, 3 апреля премьер-министр Таджикистана Кохира Расулзода во главе с делегацией, в которую вошли более 40 представителей различных министерств и ведомств республики, вылетел в Узбекистан в город Термез, сообщает Asia-Plus.

В Термезе 3 апреля пройдет заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном.

Кроме премьер-министра Таджикистана, в состав делегации вошли министр транспорта Худоёр Худоёрзода, министр энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода, министр промышленности и новых технологий Заробиддин Файзуллозода, министр сельского хозяйства Иззатулло Саттори.

На предстоящем заседании, будут обсуждены вопросы развития торгово-экономического, гуманитарного, культурного, научно-технического сотрудничества.

Основное внимание будет уделено вопросам реализации ранее достигнутых договоренностей между странами.

На 12 апреля текущего года назначен визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Ташкент, где состоится вторая консультативная встреча глав государств.