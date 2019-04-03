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  3 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана примет участие в заседании СМИД СНГ в Москве

CA-NEWS (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ в Москве 5 апреля, сообщает МИД страны.

Ранее постпред РФ при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов сообщил журналистам, что повестка заседания СМИД СНГ в Москве включает десять вопросов. Ожидается, что участники встречи одобрят проект заявления глав государств-участников СНГ в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.

Министры также обсудят программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ, которая разрабатывается по инициативе Туркменистана.

Планируется, что министры одобрят проекты соглашений о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований и о сотрудничестве в области музейного дела, проект конвенции о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

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