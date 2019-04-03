Более 100 млн человек в мире страдают от голода, - доклад

CA-NEWS (CA) - 113 миллионов человек в 53 странах столкнулись с высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности на фоне жесточайших продовольственных кризисов 2018 года, отмечается в докладе, совместно представленном 2 апреля Европейским союзом, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП).

Комиссар по международному сотрудничеству и развитию ЕС Невен Мимица сказал: «Отсутствие продовольственной безопасности остается глобальной проблемой. Вот почему в период с 2014 по 2020 год ЕС выделит около 9 миллиардов евро на инициативы в области укрепления продовольственной безопасности, улучшения питания и обеспечения устойчивого сельского хозяйства в более чем 60 странах.

В сегодняшнем Глобальном докладе подчеркивается необходимость укрепления сотрудничества между субъектами, работающими в сфере гуманитарной деятельности, деятельности в целях развития и становления мира с тем, чтобы остановить и предотвратить продовольственные кризисы. Укрепление Глобальной сети может помочь осуществить изменения на местах для людей, которые действительно в этом нуждаются».

Почти две трети людей, испытывающих острый дефицит продовольствия, проживают всего в 8 странах: Афганистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Нигерии, Южном Судане, Судане, Сирии и Йемене. В 17 странах острый голод либо остался на прежнем уровне, либо усилился.

Климат и стихийные бедствия в 2018 году привели к острой нехватке продовольствия еще 29 миллионов человек. Ище 13 стран, включая Северную Корею и Венесуэлу, не включены в анализ из-за пробелов в данных.

«Из Глобального доклада ясно, что, несмотря на небольшое сокращение в 2018 году числа людей, испытывающих острую нехватку продовольствия - самую крайнюю форму голода - эта цифра все еще слишком высока. Мы должны действовать масштабно, связывая воедино гуманитарную помощь, помощь в целях развития и усилия по становлению мира, чтобы повысить устойчивость затронутых и уязвимых групп населения. Для спасения жизней мы также должны сохранить средства к существованию», - сказал Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва.

Выводы доклада являются призывом к укреплению сотрудничества, которое должно связать воедино предотвращение, готовность и реагирование на неотложные гуманитарные потребности и устранение коренных причин, которые включают изменение климата, экономические потрясения, конфликты и миграцию. В нем также подчеркивается необходимость единого подхода и действий в гуманитарной сфере и в области развития при решении проблемы продовольственных кризисов, а также увеличения инвестиций в смягчение последствий конфликтов и устойчивый мир.