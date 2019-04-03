Премьер-министры Узбекистана и Таджикистана проведут сегодня встречу в Термезе

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 3 апреля в Термезе по председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода состоится 6-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Правительственные делегации двух стран подведут итоги реализации договоренностей, достигнутых в ходе пятого заседания МПК, и обсудят перспективы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, культурно-гуманитарной областях и в сфере сельского и водного хозяйства, сообщили в МИД Узбекистана.

Напомним, на 12 апреля текущего года назначен визит президента Таджикистана Эмомали Рахмон в Ташкент, где состоится вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.