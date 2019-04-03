В Алматы для экс-депутата ЖК Дамирбека Асылбек уулу запросили 12 лет лишения свободы

CA-NEWS (KZ) - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы проходят прения по делу задержанного в ходе спецоперации бывшего депутата Жогорку Кенеша Кыргызстана Дамирбека Асылбек уулу, передает МИА "Казинформ".

Вместе с Дамирбеком Асылбек уулу перед судом предстали еще 11 человек. Они обвиняются в экономической контрабанде.

- Прошу признать Дамирбека Асылбек уулу виновным по ст. 254 ч.1, ст. 234 ч.3, УК РК и окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Выдворить из страны после отбытия наказания, - зачитал обвинение прокурор.

Предполагаемого лидера ОПГ "Джапбасовские" Есбола Джапбасова гособвинение попросило приговорить к 15 годам заключения.

Для остальных фигурантов дела обвинение также запросило различные сроки наказания.

15-16 февраля 2018 года, была проведена одновременная спецоперация. Среди задержанных - должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также трое граждан Кыргызстана.

Одним из задержанных был депутат Жогорку Кенеша от фракции "Кыргызстан" Дамирбек Асылбек уулу. Постановлением Алмалинского районного суда Алматы от 17 февраля 2018 года он был взят под стражу на время расследования. Позже Асылбека уулу лишили депутатского мандата из-за двойного гражданства.