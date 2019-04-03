Консульство Узбекистана в Сеуле окажет помощь мигранту, находящемуся 10 месяцев в коме

CA-NEWS (UZ) - Консульский отдел посольства Узбекистана в Сеуле (Южная Корея) держит под контролем вопросы оказания практической помощи узбекскому гражданину Абраму Ниязову, находящемуся с июля 2018 года в коме в одной из клиник Республики Корея. Об этом сообщили в пресс-службе МИДа.



Сотрудники дипмиссии на регулярной основе навещают больного и находятся в постоянном контакте с его братом Азизжоном Окиловым, медицинским и административным персоналом больницы, отметили в ведомстве.

В настоящее время проводится работа по решению проблем покрытия всех медицинских расходов лечения соотечественника и выплаты соответствующей денежной компенсации.

Напомним, как сообщалось ранее, Абрам Ниязов впал в кому после того, как на работе на одном из заводов в Южной Корее отравился химическим веществом. Мужчина находится в состоянии комы уже более 10 месяцев.