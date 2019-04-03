В Казахстане семьям погибших в авиакатастрофе военных выплатят пятилетнее денежное содержание

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане семьям погибших, в результате крушения вертолета МИ-8 офицеров выплатят пятилетнее денежное содержание, сообщил заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров, передает Zakon.kz.

По словам Т. Мухтарова, пятилетнее денежное содержание, сколько в месяц получает военнослужащий, за 5 лет будет выплачено разово. Финансисты ведут соответствующие расчеты. Зарплата первичных должностей начинается в среднем со 140 тыс. тенге, контрактников меньше - 60-70 тыс. тенге. Кроме того, в законе предусмотрены соответствующие льготы при поступлении в военные учебные заведения, сиротам, детям, военнослужащих, погибших при прохождении воинской службы. Есть норма, если в семье погиб военнослужащий, то его братья на воинскую службу не призываются.

«Мы не оставим наших боевых товарищей», - сказал Т. Мухтаров.

27 марта 2019 года в Кызылординской области потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК. На борту которого находились 13 человек.