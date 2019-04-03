РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане семьям погибших в авиакатастрофе военных выплатят пятилетнее денежное содержание

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане семьям погибших, в результате крушения вертолета МИ-8 офицеров выплатят пятилетнее денежное содержание, сообщил заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров, передает Zakon.kz.

По словам Т. Мухтарова, пятилетнее денежное содержание, сколько в месяц получает военнослужащий, за 5 лет будет выплачено разово. Финансисты ведут соответствующие расчеты. Зарплата первичных должностей начинается в среднем со 140 тыс. тенге, контрактников меньше - 60-70 тыс. тенге. Кроме того, в законе предусмотрены соответствующие льготы при поступлении в военные учебные заведения, сиротам, детям, военнослужащих, погибших при прохождении воинской службы. Есть норма, если в семье погиб военнослужащий, то его братья на воинскую службу не призываются.

«Мы не оставим наших боевых товарищей», - сказал Т. Мухтаров.

27 марта 2019 года в Кызылординской области потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК. На борту которого находились 13 человек.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Дарига Назарбаева приняла посла Китая Чжана Сяо
  • У каждого поколения есть свое время, есть своя работа, которую нужно делать, - Н.Назарбаев о своей отставке
  • Военнослужащие Индии и Пакистана обстреливают позиции друг друга в Кашмире
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×