Милиционер, избивший женщину в центре Душанбе, избежал наказания

CA-NEWS (TJ) - Прокуратура решила не возбуждать уголовное дело в отношении сотрудника милиции Сафарбека Махмадсаидзода, который подозревается в избиении столичной жительницы.

Действия сотрудника милиции правоохранители объясняют самозащитой и защитой окружающих от женщины в нетрезвом состоянии. Однако правозащитники считают, что безнаказанность подрывает принцип справедивости и равенства всех пред законом.

Осведомленный источник сообщил, что правоохранительные органы после проверки пришли к выводу, что Махмадсаидзода нарушил профессиональную этику, но намерения совершить преступления у него не было. По его словам, страж порядка предотвратил буйство женщины, которая находилась в нетрезвом состоянии и представляла угрозу для самого сотрудника милиции и окружающих.

«Показания свидетелей и кадры с видеокамер свидетельствуют о том, что женщина первой набросилась на милиционера, ему пришлось утихомирить ее в целях восстановления общественного порядка. Сотрудник милиции находился на тот момент на казарменном положении, и в преддверии Навруза было дано задание всем стражам порядка предотвращать любого рода беспорядки», - сказал анонимный источник.

По его словам, по результатам предварительного следствия уголовное дело в отношении сотрудника милиции возбуждено не было, но в случае обжалования, возможно, данный инцидент будет перепроверен.

Инцидент произошел 21 марта. Видео об избиении сотрудником милиции женщины в центре Душанбе появилось в сети в тот же день и вызвало бурю негодования пользователей. На видео видно, как женщина, закрывая руками лицо, просит: «Не бей меня!», но мужчина в милицейской форме дает ей несколько пощечин. Прохожие говорят милиционеру, что женщина – душевнобольная, но страж порядка никого не слушает.

Старшина милиции Сафарбек Махмадсаидзода после скандального видео, которое распространили в сети, приказом главы МВД Таджикистана был уволен из рядов милиции, а несколько сотрудников спецподразделения «Вохиди махсус» получили административные наказания.