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  3 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Чёрный» курс доллара в Ашхабаде превысил 19 манатов

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде на чёрном рынке курс доллара снова дорожает. 1 апреля в нелегальных пунктах обмена американскую валюту продавали более чем за 19 манатов, передает Радио Азатлык.

«В конце прошлой недели 1 доллар можно было купить по 18 манатов 10-20 тенге, в течение недели он поднялся до 18 манатов 40-60 тенге. 31 марта он поднялся ещё выше. Торговцы покупают 100-200 долларов по 18 манатов 80-90 тенге. Если 300 долларов, то его уже покупают по 19 манатов 10-20 тенге», - сообщил 1 апреля корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

Кроме того, с середины прошлой недели торговцы валютой в основном скупают валюту, продажа практически прекращена.

По словам торговцев валютой, беседовавших с корреспондентом Азатлыкв, у подорожания иностранной валюты есть свои причины.

«Во-первых, говорят, что власти ужесточат надзор за чёрным рынком. В связи с этим ожидается, что теперь будет сложно продавать и покупать доллары. Во-вторых, раньше из-за границы привозили больше долларов. Сейчас поток уменьшился», сообщил корреспонденту Азатлыка торговец валютой в одном из торговых центров Ашхабада.

Около двух недель назад, на чёрном рынке в Дашогузе курс доллара поднялся 19 манатов 50 тенге.

Официальный курс иностранной валюты, установленный Центральный Банком Туркменистана на уровне 3.5 манатов за 1 доллар США с 2015 года остается неизменным. Наличный обмен валюты в стране запрещен с января 2016.

На сегодняшний день стоимость доллара США на черном рынке более чем в пять раз превышает официальный. Исторического максимума "черный" курс доллара в Туркменистане достиг летом прошлого, поднявшись до 30 манатов.

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