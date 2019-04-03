В Туркменистане куриные яйца снова в дефиците

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в Ашхабаде снова возник дефицит куриных яиц. Государственные магазины продают яйца в ограниченном количестве и только по утрам. В настоящее время продажа яиц сопровождается огромными очередями, сообщает 2 апреля Азатлык.

Яйца по госцене продают с утра при больших очередях и в некоторых госмагах. Они быстро кончаются. Обычно давали по 12 штук за 4 маната. Сейчас дают по 11 штук за 5 манатов. В коммерческих магазинах яйца продаются в неограниченном количестве и по более высокой цене 7-8 манатов за десяток, говорится в издании.

Дефицит яиц возник в начале декабря, с тех пор продажа продукта осуществляется с ограничениями и при наличии очередей.

Власти страны наличие дефицита яиц и других видов продовольствия открыто не признают. При этом на фоне введения нормы отпуска, а также больших очередей, власти страны сообщили об экспорте яиц за рубеж. В течение 2018 года Туркменистан экспортировал около 80 миллионов штук куриных яиц. Кроме того, по отчету министерства торговли Туркменистана, на конец декабря 2018 года запасы куриных яиц в стране составляли 2 млн штук.

В настоящее время в стране сохраняется дефицит хлеба и муки, продажа продуктов сопровождается большими очередями. В течение года продажа хлеба и муки в государственных магазинах осуществлялась с ограничениями. В некоторых населенных пунктах жители неделями ожидали привоза муки у закрытых магазинов. При очередях часто вспыхивали скандалы и даже драки. Норма отпуска муки населению составляет 5 килограммов в месяц на человека, из них 4 килограмма пшеничной и 1 килограмм серой муки. На рынках и в частных магазинах стоимость муки и хлеба в несколько раз выше чем государственных.