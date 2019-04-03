Депутаты Казахстана попросили разработать проект, который позволит исправлять ошибки в ИИН

CA-NEWS (KZ) - Депутаты Мажилиса Парламента обратились к министру юстиции РК с просьбой разработать подзаконный акт, который позволит исправлять ошибки в присвоенных индивидуальных идентификационных номерах (ИИН). Они также просят ужесточить меры ответственности по отношению к сотрудникам, которые допускают внесение некорректных данных в национальные базы, сообщает "КазТАГ".

Депутатский запрос зачитал на пленарном заседании депутат Шакир Хахазов. Он рассказал истории некоторых казахстанцев, которые из-за ошибочного ИИН в своих документах сталкиваются с серьёзными проблемами.

"Поводом для нашего запроса стали многочисленные обращения избирателей по поводу проблем с неверно присвоенными ИИН. Вот уже целый год карагандинка Наталья Шубичук, заменившая в 2018 году утерянное удостоверение, пытается доказать, что ей 43 года, а не 143. Жительница Нур-Султана Майра Мырзагали из-за ошибки в ЦОНе стала мужчиной. Именно так идентифицирует её ИИН система eGov", – сказал депутат.

Он перечислил ещё несколько подобных историй. К примеру, житель Нур-Султана Вадим Шафаростов, родившийся в 1972 году, если верить его индивидуальному идентификационному номеру, появился на свет на 20 лет раньше, и в базах числится пенсионером.

"Житель Уральска Игорь Бакалкин осенью 2018 года подал заявление о восстановлении ИИН, но по какой-то непонятной причине его занесли в список умерших в 2010 году. Будучи формально мёртвым, он всё это время исправно платил налоги, пенсионные взносы и коммунальные платежи, пока однажды банк не заблокировал ему карточку. Позже выяснилось, что всему виной была ошибка в интегрированной налоговой информационной системе. И, тем не менее, Игорь Бакалкин до сих пор доказывает своё право на жизнь", – рассказал Шакир Хахазов.

Депутат напомнил, что ИИН по закону "присваивается физическому лицу один раз и пожизненно". Никаких норм, позволяющих откорректировать ошибочный ИИН, нет.

"Из-за ошибки при присвоении ИИН люди годами пытаются доказать свой возраст и даже пол. У многих нет законной возможности получать пенсию, пособия по инвалидности, алименты. Люди не могут выехать за рубеж из-за штрафа, который они не могут оплатить. Оформление кредита или продажа квартиры тоже становится неразрешимой проблемой", – сказал мажилисмен.

Депутат обратился к министру юстиции с просьбой рассмотреть возможность принятия отдельного подзаконного акта, который даст органам юстиции и "Правительству для граждан" право исправлять ошибки в ИИН. Мажилисмен также предложил ужесточить меры ответственности за внесение некорректных данных и разработать план по предотвращению их регистрации в национальных реестрах идентификационных номеров.