РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Казахстана Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом (фото)

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 3 апреля прибыл в Москву, этот официальный визит стал его первой зарубежной поездкой в должности главы государства.

Как передает корреспондент РИА Новости, борт президента приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2" в 11.00 мск. У трапа главу государства встречали глава департамента протокола министерства иностранных дел РФ Игорь Богдашев и посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов.

Почетный караул, приветствовавший казахстанского лидера, исполнил гимны двух стран.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Токаев в среду 3 апреля проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры обсудят двусторонние отношения, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве.

По данным официального сайта Совета Федерации РФ, в четверг 4 апреля президент Казахстана проведет встречу с председателем СФ Валентиной Матвиенко.

Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. Срок полномочий Токаева истекает в 2020 году.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Правительство Узбекистана поддержит одаренных детей из социально нуждающихся семей
  • В Туркменистане управление коммунального хозяйства через газеты просит население оплатить счета за воду
  • На улицах Ташкента посадили 300 000 тюльпанов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×