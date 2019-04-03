Президент Казахстана Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом (фото)

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 3 апреля прибыл в Москву, этот официальный визит стал его первой зарубежной поездкой в должности главы государства.

Как передает корреспондент РИА Новости, борт президента приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2" в 11.00 мск. У трапа главу государства встречали глава департамента протокола министерства иностранных дел РФ Игорь Богдашев и посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов.

Почетный караул, приветствовавший казахстанского лидера, исполнил гимны двух стран.

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Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Токаев в среду 3 апреля проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры обсудят двусторонние отношения, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве.

По данным официального сайта Совета Федерации РФ, в четверг 4 апреля президент Казахстана проведет встречу с председателем СФ Валентиной Матвиенко.

Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. Срок полномочий Токаева истекает в 2020 году.