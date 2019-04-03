Бывший премьер-министр Малайзии предстал перед судом

CA-NEWS (CA) - Сегодня, 3 апреля в Малайзии в Куала-Лумпуре начался судебный процесс по делу бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, обвиняемого в коррупции и хищении нескольких сотен миллионов евро, информирует Deutsche Welle.

Если вина 65-летнего Разака будет доказана, его могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

Во главе правительства страны бывший премьер-министр находился с 2009 по 2018 годы.

По данным следствия, Наджиб Разак, занимая должность главы правительства страны, создал фонд 1MDB, из которого перечислил на личные банковские счета более чем 600 млн евро (в пересчете) из государственных средств.

Н. Разак отвергает все обвинения.