Рост экономики Узбекистана составит 5.2% в 2019 г, — отчёт АБР

CA-NEWS (UZ) - Высокие расходы на инфраструктуру, улучшение инвестиционного климата, увеличение экспорта и рост в сельском хозяйстве поддержали экономический рост Узбекистана, однако остаются риски, связанные с постоянной кредитной экспансией, ускоряющейся инфляцией и увеличением дефицита текущего платежного баланса, согласно новому отчету Азиатского банка развития (АБР).

В Обзоре развития Азии (ОРА) 2019, АБР прогнозирует рост внутреннего валового продукта (ВВП) в Узбекистане на 5.2% в 2019 г. и 5.5% в 2020 г., после 5.1% в 2018 г. ОРА является основной ежегодной экономической публикацией АБР.

“Правительство Республики Узбекистан на пути к достижению своей цели трансформации страны в развитую рыночную экономику,” – сказала г-жа Синди Малвичини, директор Постоянного представительства АБР в Узбекистане. “Полномасштабные реформы позволят создать балгоприятный климат для развития в стране бизнеса, сократить неравенство, повысить производительность и достичь долгосрочного устойчивого роста.”

В 2018 г. инвестиции стали основным двигателем роста, что привело к расширению валового накопления основного капитала до 18.1%, в сравнении с 7.1% в 2017 г. Увеличение инвестиций в производство, жилищное строительство, энергетику и добычу полезных ископаемых подпитывалось 36.6%-м ростом иностранных инвестиций и кредитованием основного капитала. Рост в промышленности, исключая строительство, удвоился до 10.6% в 2018 г., и был обусловлен, главным образом, увеличением доли обрабатывающей промышленности, горнодобывающей промышленности и разработкой карьеров. Строительство увеличилось на 9.9% по сравнению с 6% в 2017 г. за счет роста объема строительства жилья и производственных объектов.

Продолжительный эффект валютной либерализации вместе в повышением цен на коммунальные услуги, либерализации цен на хлеб, повышением заработной платы и пенсий, и стремительным ростом кредитования, ускорили темпы инфляции. Средний уровень инфляции вырос с 13.7% в 2017 г. до 17.9% в 2018 г., несмотря на стабильность обменного курса, жесткую монетарную политику и отмену таможенных пошлин на ввоз базовых продуктов питания.

Инвестиции, как ожидается, останутся основным двигателем роста экономики в 2019 г., таким образом, отражая дальнейшее улучшение инвестиционного климата и реализации инвестиционных программ по модернизации производства, горно-добывающей промышленности, выработки электроэнергии, транспорта и жилищного строительства. Ожидается, что частное потребление выиграет от роста заработной платы.

Прогнозируется снижение инфляции до 16% в 2019 г. и далее до 14% в 2020 г., по мере того, как рост кредитования в рамках государственных программ замедлится и дальнейшая оптимизация таможенных процедур облегчит импорт. Инфляционное давление сохранится вследствие роста цен на энергоносители в ноябре 2018 г., дальнейшего планируемого роста цен на электроэнергию и природный газ в июне 2019 г., последующей корректировки заработной платы и пенсий, и пересмотра таможенных пошлин на импорт в сторону повышения.

Ожидается, что дефицит текущего платежного баланса останется высоким на уровне 7% от ВВП в 2019 г., и немного сократиться до 6.5% в 2020 г. Прогнозируется рост экспорта товаров на 10% в 2019 г. и на 12% в 2020 г., отражая рост цены на золото, стабильный спрос на природный газ со стороны КНР, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию и соседние страны, и дальнейшую переработку хлопка в текстильную продукцию. Прогнозируется рост импорта товаров на 25% в 2019 г. и на 20% в 2020 г., поскольку спрос на инфраструктурные проекты и продолжение модернизации промышленности увеличит импорт для этих секторов. Внешние заимствования для государственных программ развития, по прогнозам, увеличат внешний долг до 35% от ВВП в 2019 и 2020 гг.

В отчете предлагается приоритизировать реформы в сфере ирригации, где имеют место проблемы деградации земель и нехватки воды. Правительству рекомендуется разработать долгосрочную секторную стратегию, которая учитывает вопросы адаптации и уменьшения последствий изменения климата, доступа фермеров к услугам и финансированию, и обеспечения права пользования землей. Кроме того, Узбекистан должен продвигать трансграничное управление водными ресурсами и устойчивости климата через сотрудничество с соседними странами.

С момента вступления в АБР в 1995 году, Узбекистан получил 70 займов на общую сумму $7.4 млрд., включая два займа частного сектора на общую сумму $225 млн.