Узбекистан отправил первую партию автомобилей в Беларусь

CA-NEWS (UZ) - 3 апреля компания GM Uzbekistan начала экспорт автомобилей в Беларусь. Информация по этому поводу распространилась в местных СМИ.

В Беларусь будут доставлены автомобили модели Nexia R3 и R4. Пока подробности договоренностей между странами об экспорте узбекских автомобилей не раскрываются.

В этом году GM Uzbekistan уже экспортировал автомобили в Афганистан и Таджикистан. Кроме того, узбекистанские автомобили были отправлены на продажу в Казахстан, сообщил upl.uz.