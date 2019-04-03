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  3 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан отправил первую партию автомобилей в Беларусь

CA-NEWS (UZ) -  3 апреля компания GM Uzbekistan начала экспорт автомобилей в Беларусь. Информация по этому поводу распространилась в местных СМИ.

В Беларусь будут доставлены автомобили модели Nexia R3 и R4. Пока подробности договоренностей между странами об экспорте узбекских автомобилей не раскрываются.

В этом году GM Uzbekistan уже экспортировал автомобили в Афганистан и Таджикистан. Кроме того, узбекистанские автомобили были отправлены на продажу в Казахстан, сообщил upl.uz.

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