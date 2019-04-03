Главы МИД Монголии и Китая провели переговоры в Пекине

CA-NEWS (MNG) - Китай и Монголия, поддерживая дипломатические отношения в течение 70 лет, сталкиваются с важными возможностями для дальнейшего развития своих отношений, заявил во вторник 2 апреля государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И, передает khaldan.mn.



Ван И высказал свое мнение, когда вел переговоры с министром иностранных дел Монголии Дамдином Цогтбаатаром в Пекине.

Ван И сказал «Обе стороны должны поддерживать тесные обмены на высоком уровне, согласовывать инициативу «Пояс и Путь» со стратегией развития Монголии, а также осуществлять проекты помощи, касающиеся развития и обеспечения средств к существованию людей», передает China Global Television Network — «Китайская глобальная телевизионная сеть».

Он добавил, что обе стороны должны содействовать реализации крупных проектов в области энергетики и минеральных ресурсов, а также углублять сотрудничество в различных областях.

Монголия готова сотрудничать с Китаем в продвижении проектов сотрудничества в области сельского хозяйства и животноводства, горнодобывающей промышленности, энергетики, транспорта и инфраструктуры в рамках Инициативы «Пояс и Путь», чтобы постоянно расширять всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами, сказал Цогтбаатар.