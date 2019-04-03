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  3 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Юристы Монголии выступят против изменений в законодательстве, что позволяют президенту и парламенту иметь больше полномочий
Предыстория: Президент Монголии подчинил под себя парламент и судебную систему, - Foreign Policy

CA-NEWS (MNG) -  3 апреля юристы Монголии сообщили о том, что намерены обратиться в Конституционный суд, предварительно определив обоснования и тщательно изучив законопроект, который недавно был инициирован президентом Х.Баттулгой и утвержден парламентом (ВГХ - великим государственным хуралом). По словам правозащитников, внесенные изменения в законы: «О правовом статусе судей», «О прокуратуре» и «О борьбе с коррупцией» нарушают Конституцию Монголии, передает Asia Russia Daily.

Согласно законодательству, вопрос об освобождении от занимаемых должностей руководителей Управления по борьбе с коррупцией, Прокуратуры и Главного судьи (Верховного суда) регулируется Советом национальной безопасности.

По мнению юристов, таким образом, теперь президент будет “назначать” руководителей Управления по борьбе с коррупцией, а премьер-министр – Главного судью и руководство Прокуратуры. Принятый закон нарушил основной фундаментальный принцип независимости от политического влияния, а также воздействия на судей со стороны в лице членов Совета национальной безопасности, указанные в Конституции Монголии.

На следующий же день после утверждения настоящего закона президент страны издал указ и освободил Главного судью Верховного суда Д.Зорига (по его просьбе), Генпрокурора и его заместителя от занимаемых должностей.

Так как от занимаемых должностей освободили шестерых должностных лиц трёх основных юридических органов, вопрос о назначении их преемников стал одним из самых обсуждаемых в политических кругах Монголии. По данным некоторых источников информации, глава государства и глава Кабинета министров “договорились” о том, что президент назначит “своих людей” на должности начальника и замначальника Управления по борьбе с коррупцией, а премьер-министр – Главного судью и руководство Прокуратуры. При этом назначение руководителей данных органов планируется внести первым вопросом на рассмотрение весенней сессии ВГХ, которая начнется 5 апреля этого года.

Экс-министр юстиции Х.Тэмуужин, юристы О.Мунхсайхан, Б.Гунбилэг и многие другие юристы страны выразили протест по поводу внесения данных законопроектов на рассмотрение ВГХ. Они предупредили о том, что настоящий закон нарушает Конституцию страны. И хотя члены ВГХ, многие из которых имеют юридическое образование, во время заседания Постоянного комитета ВГХ выступали с предложением о внесении изменений в законопроект, говоря о том, что настоящий законопроект нарушит Конституцию Монголии, всё же в ходе заседания сессии парламента это предложение было отклонено.

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