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  3 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане в автокатастрофе погиб журналист Радио Азатлык

CA-NEWS (TM) -  Радио Азатлык сообщает, что в Туркменистане в автокатастрофе погиб их журналист Аманмурад Бугаев. Трагедия случилась 3 апреля утра, когда 68-летний ветеран журналистики ехал на такси из Балканского велаята. В этом регионе Аманмурад ага находился по журналистскому заданию, отмечает Азатлык.

Помимо того, что он был опытным и активным журналистом, Аманмурад Бугаев был известным туркменским писателем, публицистом и поэтом. В первые годы независимости он долгое время возглавлял Литературный фонд Туркменистана, был секретарём союза писателей. До этого работал редактором на телевидении, возглавлял периодические издания.

Более 15 лет Аманмурад ага был корреспондентом Радио Азатлык. Освещал самые актуальные вопросы в жизни обычных туркменов, от экономических трудностей до социальных проблем. В последнее время он активно исследовал историю Туркменистана и туркменов региона.

В Балканском велаяте Амамурад Бугаев был по журналистскому заданию, от куда сообщал Радио Азатлык о ситуации в связи наводнениями, случившимися в этом регионе.

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