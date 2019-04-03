Н.Назарбаев приступил к своим обязанностям (видео)

CA-NEWS (KZ) - Первый президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев 3 апреля провел совещание в Назарбаев центре, сообщает Акорда.

- Я приступил к обязанностям Первого Президента – Елбасы, которые регламентируются соответствующим конституционным законом. Кроме того, я являюсь председателем Совета Безопасности, Ассамблеи народа Казахстана, продолжаю осуществлять руководство партией Nur Otan. Впереди много работы. Для обеспечения всей этой деятельности создана Канцелярия Первого Президента. Все организационные вопросы решены. Теперь всем необходимо приступить к выполнению возложенных на них функций, - отметил Назарбаев.

В совещании приняли участие руководитель канцелярии первого президента РК – Елбасы М.Касымбеков, помощник первого президента - первый заместитель управляющего делами президента РК А.Бисембаев, руководители структурных подразделений канцелярии первого президента, а также Библиотеки и Фонда Первого Президента.

В ходе совещания Елбасы Н.Назарбаеву было доложено о завершении организационно-правовых мероприятий, связанных с началом деятельности Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы, а также представлена информация о результатах работы по подбору кадров.