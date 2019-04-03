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  3 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минздрав Узбекистана установил постоянное наблюдение за тройняшками, мать которых затруднялась их кормить

CA-NEWS (UZ) -  В местных СМИ сообщалось, что мать тройняшек Одина Джумаева, проживающая в селе Акбаробод Кувинского района, испытывает трудности в прикорме детей.

Как стало известно, основная проблема Одины Джумаевой состоит в том, что она не может достаточно обеспечить детей искусственной молочной смесью, сообщили в минздраве республики.

Для проведения углубленного медицинского обследования женщине дали направление в областной детский многопрофильный медицинский центр, отметили в ведомстве. Тройняшек осмотрели педиатр, кардиолог, невролог, нефролог, кардиохирург, ортопед, реаниматолог и врач УЗИ.

Как показали результаты обследования, состояние старшего младенца Икболжона и младшего сына Имронжона удовлетворительное. У среднего из тройняшек Исломжона выявилось кардиологическое заболевание, проведено необходимое медицинское лечение. В данное время его состояние улучшается.

Тройняшки сегодня находятся под постоянным наблюдением врача общей практики, кардиолога и патронажной медсестры, сообщил минздрав.

Отметим, что эту тройню родители назвали Икболжон, Исломжон и Имронжон.

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