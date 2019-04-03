Узбекистан и Сингапур проведут политические консультации

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистан с визитом прибыла делегация Республики Сингапур во главе со Старшим государственным министром Министерства обороны и Министерства иностранных дел, мэром Юго-восточного округа Сингапура Мохамадом Малики Бин Османом.

Делегация провела в Ташкенте переговоры с министром иностранных дел республики Абдулазизом Камиловым. Стороны обсудили вопросы перспектив дальнейшего расширения и укрепления двусторонних отношений между странами.

«В этом контексте были рассмотрено предложение о возобновлении после 7-летнего перерыва межмидовских политических консультаций. Отмечалось, что данный механизм регулярных контактов позволяет внешнеполитическим ведомствам проводить мониторинг реализации ранее достигнутых договоренностей, концентрировать внимание на новых направлениях сотрудничества, а также обмениваться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам», - говорится в сообщении МИДа.

Делегация Сингапура также посетит г. Самарканд.