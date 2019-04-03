Обзор цен на лекарства в Туркменистане за первые 3 месяца текущего года

- Туркменистан, общество
- 16:14, 03 апреля 2019
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CA-NEWS (TM) - В Туркменистане за три месяца 2019 года цены на лекарства в среднем выросли на 5%. Однако стоимость большего количества медикаментов осталась прежней. За аналогичный период прошлого года цены выросли на 20%. В текущем году такого скачка цен не наблюдается из-за относительно стабильного курса доллара на «черном рынке», информирует Хроника Туркменистана.
Изменение цен за последние три месяца:
Гербион (сироп подорожника 150 мг) не изменился в цене и стоит 54 маната.
Флокимазол (капсула 150 мг) – подорожала с 4 до 5 (+25%).
Тримол (10 таблеток, Туркменистан) – по-прежнему 6,6 (0%).
Лидокаин (р-р д/инъ. 20мг/2мг, 10 ампул) – подорожал с 19 до 20 (+5.26%).
Панангин-Форте (60 табл.) – 130 (0%).
Виферон (1.000.000 ME 10 супп.) – подорожал с 260 до 304 (+17%).
Анальгин (р-р д/инъ. 500мг/2мг, 10 ампул) – 20 (0%).
Наклофен (р-р д/инъ. 75мл/3мл, 5 ампул) – 42 (0%).
Тетрациклиновая мазь (1%, 3гр) – подорожала с 17 до 23 (+35.3%).
Трок-Ю (10 табл.) – 16 (0%).
Левоксимед (гл/ушные капли 0.5%, 5мл) – подорожал с 151 до 156 (+3,3%).
Сигма-ЦТ (10 табл.) – подорожали с 30 до 42 (+40%).
Абактал (400мг 10 табл.) –67 (0%).
Синтомицин Линимент (10% 25гр, Нижфарма) – подешевел с 33 до 30 (-9.10%).
Метоклопрамид Арена (10 мл/10 табл.) – вырос в цене с 7 до 7.2 (+2.9%).
Картан (1гр/5мл, 5 ампул) – подорожал с 205 до 249 (+21.5%).
Кука (мазь 20 гр) – 26 (0%).
Гексорал (Аэрозоль 0,02%, 40 мл) – вырос в цене с 56 до 104 (+85.7%).
Гее Баралгин (10 табл., Индия) – подорожал с 10 до 12 (+20%).
Ациклостад (табл. 200мг/1шт.) – подорожал с 4до 5,2 (+30%).