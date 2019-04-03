В Ташкенте за $4 млн выставили на продажу особняк сбежавшего олигарха Дмитрия Лима

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте на сайте государственного центра по организации электронных онлайн-аукционов выставили на продажу особняк с начальной стоимостью в 35 млрд сумов (более $4,2 млн).

Владельцем лота указано Агентство по управлению государственными активами, в частности, его региональное управление по Ташкенту. Лот выставлен на продажу приказом от 18 марта этого года. Цель — приватизация. Как сообщается, здания на территории занимают более 20 тыс. кв.метров.

Особняк ранее принадлежал местному олигарху и владельцу крупнейшей сети оптово-розничных рынков Дмитрию Лиму.

В 2009 году Лим уехал из Узбекистана в США и успел вывезти с собой только деньги, бросив другие ценности на родине, сообщали ранее российские СМИ.

Следователи, проводившие обыск во дворце беглого олигарха, были поражены царившей там роскошью, дворец Дмитрия Лима сравнивали с покоями римского императора в самый расцвет империи. Особенно изумила силовиков коллекция раритетных автомобилей общим числом 82 штуки.

В коллекции Лима имелись самые разные экспонаты, начиная от спортивных мотоциклов и старинных советских автомобилей и заканчивая раритетным Porshe-924 за номером 2, выпущенным в 1988 году и окрашенным в цвет "бордовый металлик".

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Дворец Лима долго не могли ни под что приспособить: сначала думали устроить там детсад, потом открыли спорткомплекс "Фозилтепа".

Позже на территории дворца открылся единственный в Узбекистане автомобильный музей. Основу его составили раритетные машины миллиардера Лима. Но коллекция не в полном составе: часть машин олигарха находится на штрафстоянке, а часть исчезла.