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  3 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане на берегу Урала обнаружили мертвых моллюсков

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане 31 марта в ходе обследования, на берегу реки Урал в Атырауской области на участке протяженностью в 170 метров были обнаружены раковины двухстворчатых моллюсков без внутренних органов, сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ Сакен Дилдахмет, передает NUR.KZ.

После обнаружения погибших моллюсков, отобраны пробы воды. Будет проведено лабораторное исследование на нитраты, нитриты, аммонийный азот и другие вещества.

Отмечается, что несколько из раковин будут подвержены токсикологической экспертизе. Их передадут в полицию в рамках ранее возбужденных уголовных дел.

В феврале этого года после потепления мертвая рыба всплыла на реке Урал. В марте стало известно, что из водоема за 2 дня выловили примерно полтонны погибших водных животных. Возбуждены уголовные дела.

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