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  3 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикские дизайнеры приняли участие в Uzbekistan fashion week

CA-NEWS (TJ) -  В этом году на крупнейшее событие в мире моды Узбекистана были приглашены таджикские дизайнеры Умед Кучкалиев, Сабина Хамраева, Умеда Парсаева и Алан Воловикис. Они приняли участие в показах мод, мастер-классах, презентациях, приуроченных к международной неделе моды в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, сообщила Азия Плюс.

Первый день недели моды был назван «Ikat Day», в рамках которого был проведён показ Ikat дизайнеров из разных регионов Узбекистана и Франции. В своих коллекциях дизайнеры акцентировали внимание на исключительные детали, орнаменты, аксессуары, присущие только той или иной местности.

Таджикский дизайнер Умеда Парсаева выступила на Неделе моды с коллекцией "Весна-Лето-2019" в рамках показа «Pret-a-parter», рассчитанных на массовое производство. Показ состоялся в картинг-клубе на территории парка «Anhor Lokomotiv», который превратился в подиум в виде полукруга.

После окончания Недели моды организаторы пригласили таджикских дизайнеров совершить экскурсию по достопримечательностям древних городов Бухары и Самарканда.

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