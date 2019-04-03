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  3 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Всемирный банк обсудили будущее Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) -  Сегодня, 3 апреля Всемирный банк и Национальный банк Таджикистана обсудили вопросы по проекту Рогунской ГЭС, сообщает Avesta.

Были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией Национальной стратегии развития и подготовкой предварительного аналитического подсчета о последствиях макрофискального инвестирования проекта, говорится в статье.

В ходе встречи представителей НБТ и делегации ВБ во главе г-жой Гоар Гюлуман обсужден ход реализации проекта Рогунской ГЭС, план финансирования проекта, значение выпуска Евробондов в реализации проекта, процесс реализации проекта CASA-1000, реформы в сфере энергетики и сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Представители ВБ высказались о возможности привлечения иностранных инвестиций к проекту Рогунской ГЭС, перспективы экспорта электроэнергии в регионе и реструктуризации госэнергохолдинга «Барки точик».

В 2017 году власти Таджикистана для достройки Рогунской ГЭС решили выпустить ценные бумаги на сумму $1 млрд. На первом этапе на продажу на мировых рынках были выставлены облигации на сумму $500 млн. Таким образом, с начала строительства Рогунской ГЭС из всех источников финансирования освоено 24 млрд. сомони, только в 2018 году 4,7 млрд. сомони, а в 2019 году на эти цели намечено направить почти 4 млрд. сомони.

Ранее сообщалось, что правительство Таджикистана летом 2017 года подписало соглашение с итальянской компанией «Салини Импреджило» о достройке Рогунской ГЭС. По заявлению таджикских властей, сумма соглашения составляет $3,9 млрд. Только на строительство плотины водохранилища потребуется $1 млрд. 950 млн.

Рогунская гидроэлектростанция девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах от Душанбе. По проекту ГЭС состоит из 6 агрегатов, мощность каждой из которых составляет 600 МВт.

Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции составит 335 метров, что является самой высокой в мире (по своему типу). Сама Рогунская ГЭС, производственной мощностью 3600 МВт (более 17 млрд. кВт/ч) электроэнергии, считается самой крупной в регионе.

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