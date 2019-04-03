Президент Казахстана Токаев встретился с Путиным

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 3 апреля прибыл в Москву, этот официальный визит стал его первой зарубежной поездкой в должности главы государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что сделает все возможное для обеспечения преемственности в части развития отношений между странами.

По словам президента Казахстана, отношения между странами постоянно развиваются по восходящей, передаёт РИА Новости.



"И, как любит говорить Нурсултан Абишевич Назарбаев, являются эталонными. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии, особенно в том, что касается наших взаимоотношений с РФ. Я буду делать все возможное для того, чтобы укреплять достигнутый потенциал дружбы между нашими народами", - сказал он на переговорах в Кремле.

В свою очередь Путин отметил, что Россия и Казахстан не просто партнеры, а ближайшие союзники - и по линии международных организаций, и на двустороннем уровне.

"Я уверен, что ваш сегодняшний визит вместе с такой представительной командой, которая приехала вместе с вами, послужит укреплению наших многоплановых, многосторонних, союзнических отношений", - добавил российский президент.

По данным официального сайта Совета Федерации РФ, в четверг 4 апреля президент Казахстана проведет встречу с председателем СФ Валентиной Матвиенко.



