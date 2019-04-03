Россия предложила построить АЭС в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что Москва предложила Нур-Султану строительство атомной электростанции, передает РИА Новости.

"Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия. Имею в виду прежде всего возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям", — сказал российский лидер.

Президент России также отметил активное двустороннее взаимодействие двух стран в нефтегазовой сфере.

Путин выразил признательность Токаеву за то, что со своим первым официальным зарубежным визитом он приехал в Россию, и подчеркнул, что переговоры прошли в соответствии с традициями, сложившимися при Нурсултане Назарбаеве.

По итогам переговоров два лидера приняли совместное заявление. Путин отметил, что в документе отражен настрой на укрепление стратегического партнерства.

Токаев в свою очередь пообещал продолжить стратегический курс в отношениях с Россией.

Он отметил, что его визит "имеет глубокое символическое значение, поскольку подчеркивает особый характер отношений" между государствами.