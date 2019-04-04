Актер Алексей Булдаков умер в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Актер Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме «Особенности национальной охоты», скончался в возрасте 68 лет, передает Монголия Сейчас.



«Алексей Булдаков умер в Улан-Баторе, он уехал туда отмечать день рождения лучших друзей, — сообщила подруга актера Татьяна Руднева. — Это произошло сегодня в два часа ночи, он умер во сне, по предварительной информации, оторвался тромб».

«Мы сейчас в посольстве, решаем вопрос о возвращении тела Алексея Ивановича в Россию, оформляем все документы. Надеемся, что прощание пройдет в воскресенье в Доме кино», — добавила Руднева.