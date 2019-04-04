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  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Актер Алексей Булдаков умер в Монголии

CA-NEWS (MNG) -  Актер Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме «Особенности национальной охоты», скончался в возрасте 68 лет, передает Монголия Сейчас.

«Алексей Булдаков умер в Улан-Баторе, он уехал туда отмечать день рождения лучших друзей, — сообщила подруга актера Татьяна Руднева. — Это произошло сегодня в два часа ночи, он умер во сне, по предварительной информации, оторвался тромб».

«Мы сейчас в посольстве, решаем вопрос о возвращении тела Алексея Ивановича в Россию, оформляем все документы. Надеемся, что прощание пройдет в воскресенье в Доме кино», — добавила Руднева.

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