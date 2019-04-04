В Узбекистане могут начать лишать водительских прав за долги по алиментам

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане предлагают лишать водительских прав за долги по алиментам. Об этом сообщается в материале, который был размещен на странице Института проблем законодательства при Олий Мажлисе в Facebook'е.

«Опыт зарубежных стран, в частности, России, показывает, что эффективным инструментом может стать временное приостановление действия специальных прав, в том числе права на охоту, управление транспортными средствами, если должник отказывается от выполнения обязательств», – говорится в материале Института проблем законодательства при Олий Мажлисе.

К примеру законодательство России, США, Грузии, Молдовы, Украины и ряда других стран за уклонение от уплаты алиментов предусматривает обязательные общественные работы, при которых заработанные средства направляются на погашение задолженности.

Однако в Кодексе об административной ответственности Узбекистана такая мера наказания, как общественные работы, не установлена.

В Узбекистане в качестве одной из мер по взысканию задолженности по алиментам предусмотрен временный запрет на выезд за границу, напомнили в институте. В частности, с 2009 года эти санкции применены в отношении более 33 тысяч лиц. Однако, как считают специалисты, данная мера недостаточно эффективна, так как не у всех уклонителей есть потребность в заграничных поездках.

В Узбекистане за уклонение от уплаты алиментов предусмотрен административный арест на пятнадцать суток или штраф в размере 20 минимальных размеров заработной платы (около 500 долларов). По данным института, в настоящее время 240 тысяч человек в стране являются должниками по выплате алиментов, около двух тысяч из них объявлены в розыск.