РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
АБР рекомендует Таджикистану снизить стоимость Интернета и улучшить доступ граждан к нему

CA-NEWS (TJ) -  Азиатский банк развития (ADB) рекомендует Таджикистану снизить стоимость Интернета и улучшить доступ граждан к нему.

Согласно распоряжению антимонопольного ведомства, с 27 марта мобильные операторы должны были установить новую стоимость за 1 Мб интернета - не менее 5 дирамов ($0,05). Если раньше один гигабайт интернета у таджикских операторов стоил примерно 30-35 сомони ($3-$3,6), то теперь власти намерены повысить стоимость 1 Гб до 51 сомони ($5,3), а с учетом НДС и акциза до 63 сомони ($6,7). Но распоряжение пока не вступило в действие.

Мобильные компании, общественные организации и гражданские активисты требовали отмены решения о повышении тарифов на мобильный интернет. Однако за антимонопольную службы заступились таджикские налоговики, которые считают, что повышение тарифов на интернет неизбежно.

АБР опубликовал 3 апреля новый отчет, в котором проанализирована экономическая ситуация в стране и даются рекомендации по улучшению положения. Среди основных рекомендаций - развитие Интернета и информационных технологий.

В отчете со ссылкой на данные Speedtest (программа, разработанная с целью проверки передачи данных) говорится, что Таджикистан признан страной с худшей скоростью Интернета. В связи с этим постоянный представитель АБР в Таджикистане Прадип Сривастава отметил: «Таджикистан получит большие экономические дивиденды, укрепляя инфраструктуру информационных технологий, делая доступ к интернету дешевле и лучше, поощряя частные инвестиции в услуги передачи данных и голоса, и повышая уровень обучения молодежи».

В Таджикистане, по данным из разных источников, интернетом пользуется от 15 до 40 процентов населения страны. Служба связи Таджикистана сообщает, что сегодня в стране порядка трех миллионов пользователей Сети.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Опубликовано видео визита Н.Назарбаева на малую родину
  • Президент Казахстана Токаев встретился с Путиным (фото, видео)
  • Россия предложила построить АЭС в Казахстане
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×