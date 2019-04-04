АБР рекомендует Таджикистану снизить стоимость Интернета и улучшить доступ граждан к нему

CA-NEWS (TJ) - Азиатский банк развития (ADB) рекомендует Таджикистану снизить стоимость Интернета и улучшить доступ граждан к нему.

Согласно распоряжению антимонопольного ведомства, с 27 марта мобильные операторы должны были установить новую стоимость за 1 Мб интернета - не менее 5 дирамов ($0,05). Если раньше один гигабайт интернета у таджикских операторов стоил примерно 30-35 сомони ($3-$3,6), то теперь власти намерены повысить стоимость 1 Гб до 51 сомони ($5,3), а с учетом НДС и акциза до 63 сомони ($6,7). Но распоряжение пока не вступило в действие.

Мобильные компании, общественные организации и гражданские активисты требовали отмены решения о повышении тарифов на мобильный интернет. Однако за антимонопольную службы заступились таджикские налоговики, которые считают, что повышение тарифов на интернет неизбежно.

АБР опубликовал 3 апреля новый отчет, в котором проанализирована экономическая ситуация в стране и даются рекомендации по улучшению положения. Среди основных рекомендаций - развитие Интернета и информационных технологий.

В отчете со ссылкой на данные Speedtest (программа, разработанная с целью проверки передачи данных) говорится, что Таджикистан признан страной с худшей скоростью Интернета. В связи с этим постоянный представитель АБР в Таджикистане Прадип Сривастава отметил: «Таджикистан получит большие экономические дивиденды, укрепляя инфраструктуру информационных технологий, делая доступ к интернету дешевле и лучше, поощряя частные инвестиции в услуги передачи данных и голоса, и повышая уровень обучения молодежи».

В Таджикистане, по данным из разных источников, интернетом пользуется от 15 до 40 процентов населения страны. Служба связи Таджикистана сообщает, что сегодня в стране порядка трех миллионов пользователей Сети.