Убийца режиссера ташкентского театра «Ильхом» Марка Вайля, осужденный на 19 лет тюрьмы, экстрадирован в Таджикистан

CA-NEWS (UZ) - 46-летний Ёкуб Гафуров, в 2010 году приговоренный ташкентским судом к 19 годам лишения свободы по обвинению в убийстве в 2007 году режиссера ташкентского театра «Ильхом» Марка Вайля, экстрадирован в Таджикистан по запросу официального Душанбе. Эту информацию подтвердили в МВД Узбекистана, передает centralasian.org.



Независимый таджикский журналист Мирзо Салимпур, ссылаясь на информацию, полученную у одного из чиновников Министерства внутренних дел Таджикистана, сообщил об экстрадиции Ёкуба Гафурова в Таджикистан за другое преступление, совершенное в этой стране.

По словам Салимпура, Ёкуб Гафуров по прозвищу Джинджак (Чинчак) был экстрадирован в Душанбе за «убийство» и «вооруженный разбой», совершенные в Таджикистане 20 лет назад.

Источник в Министерстве внутренних дел Узбекистана сообщил, что Ёкуб Гафур был экстрадирован в Таджикистан в феврале этого года. Он говорит, что узбекский суд вынес такое решение после поступления официального запроса из МВД РТ.

По словам источника, в феврале 2010 года Ёкуб Гафур был приговорен Ташкентским городским судом по уголовным делам к 19 годам тюремного заключения за убийство режиссера ташкентского театра «Ильхом» Марка Вайля.

Двое других участников убийства Вайля – Кахрамон Пулатов и Алишер Саттаров – получили наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Как стало известно со слов источников, в отношении Кахрамона Пулатова и Алишера Саттарова была применена амнистия, четверть срока их наказания была сокращена.

Согласно материалам следственных и судебных дел, Умид Исхаков, считающийся организатором данного преступления, сбежал сразу после убийства и по-прежнему находится в международном розыске.

Режиссер и основатель ташкентского театра «Ильхом» Марк Вайль был убит 6 сентября 2007 года в подъезде своего дома. Он получил тяжелое ножевое ранение. 55-летний Марк Вайль умер в больнице.

Марк Вайль был убит в ночь перед открытием 32-го сезона театра «Ильхом».

Как говорил ташкентский театральный критик Абдумалик Турдиев, режиссер был убит за оскорбление пророка Мухаммада в спектакле «Подражание Корану».

В суде Ёкуб Гафуров также признался, что убил режиссера за то, что режиссер поставил этот спектакль, и тем самым совершил «богохульство».

По данным пресс-службы МВД Таджикистана, следствие в отношении Ёкуба Гафурова продолжается.