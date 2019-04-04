В Узбекистане в прошлом году от лицензий такси бюджет пополнился на $6 млн

CA-NEWS (UZ) - Если все водители такси в Узбекистане будут работать с лицензией, то в государственный бюджет орступит 200 миллиардов сумов ($23,8 млн), на которые можно построить 35 школ.

Об этом было заявлено на конференции на тему «Новые правила пассажирских перевозок в Узбекистане: современные подходы и анализ проблем», состоявшейся в Международном пресс-клубе в Ташкенте 3 апреля.

Как сообщалось в ходе мероприятия, в 2018 году по Узбекистану было предоставлено 13 триллионов услуг такси, а в бюджет было выплачено 53 миллиарда сумов ($6,3 млн).

В текущем году в Узбекистане осуществляют деятельность более 30 000 лицензированных такси. В 2017 году их количество составляло 17900 лицензий, а в 2018 году - было 24 700 лицензированных такси.