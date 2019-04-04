РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане в прошлом году от лицензий такси бюджет пополнился на $6 млн

CA-NEWS (UZ) -  Если все водители такси в Узбекистане будут работать с лицензией, то в государственный бюджет орступит 200 миллиардов сумов ($23,8 млн), на которые можно построить 35 школ.

Об этом было заявлено на конференции на тему «Новые правила пассажирских перевозок в Узбекистане: современные подходы и анализ проблем», состоявшейся в Международном пресс-клубе в Ташкенте 3 апреля.

Как сообщалось в ходе мероприятия, в 2018 году по Узбекистану было предоставлено 13 триллионов услуг такси, а в бюджет было выплачено 53 миллиарда сумов ($6,3 млн).

В текущем году в Узбекистане осуществляют деятельность более 30 000 лицензированных такси. В 2017 году их количество составляло 17900 лицензий, а в 2018 году - было 24 700 лицензированных такси.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • У Назарбаева выбор между членом семьи и Токаевым, - политолог
  • Монголия приняла заключение о необходимости расторжения «Дубайского договора»
  • Кто из молодых монголов вошел в список Forbes Asia?
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×