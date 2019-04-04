В Туркменистане завод по производству бензина из газа откроется на полгода позже намеченного срока
- Туркменистан, общество
- 9:22, 04 апреля 2019
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CA-NEWS (TM) - Строящийся в Ахалском велаяте в Овадандепе завод по производству синтетического бензина из природного газа будет сдан в эксплуатацию летом 2019 года, сообщает Хроники Туркменистана.
Согласно намеченным планам, предприятие будет ежегодно выпускать 600 тысяч тонн бензина марки А-92 по стандарту Euro-5.
Напомним, что объект планировалось открыть в 2018 году, однако по неясным причинам завершение строительных и наладочных работ задерживается.
За технологическую часть проекта отвечают японские компании Kawasaki Heavy Industries, Ltd. и Sojitz. С их представителями неделю назад встречался сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе своего визита в Японию.
Общая стоимость проекта оценивается в $1,7 млрд.