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  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане завод по производству бензина из газа откроется на полгода позже намеченного срока

CA-NEWS (TM) -  Строящийся в Ахалском велаяте в Овадандепе завод по производству синтетического бензина из природного газа будет сдан в эксплуатацию летом 2019 года, сообщает Хроники Туркменистана.

Согласно намеченным планам, предприятие будет ежегодно выпускать 600 тысяч тонн бензина марки А-92 по стандарту Euro-5.

Напомним, что объект планировалось открыть в 2018 году, однако по неясным причинам завершение строительных и наладочных работ задерживается.

За технологическую часть проекта отвечают японские компании Kawasaki Heavy Industries, Ltd. и Sojitz. С их представителями неделю назад встречался сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе своего визита в Японию.

Общая стоимость проекта оценивается в $1,7 млрд.

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