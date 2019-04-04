В Монголии повысят минимальный размер оплаты труда

CA-NEWS (MNG) - С 2020 года в Монголии будет повышен минимальный размер ежемесячной заработной платы до 420 тыс монгольских тугриков (примерно 160 долларов СШA). Об этом сообщает ARD



По данным Национального статистического комитета, на сегодняшний день в Монголии работают 1,1 млн человек, из которых около 8 проц получают минимальную ежемесячную зарплату.

Согласно действующему законодательству Монголии, минимальный размер оплаты труда пересматривается каждые два года.