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  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии повысят минимальный размер оплаты труда

CA-NEWS (MNG) -  С 2020 года в Монголии будет повышен минимальный размер ежемесячной заработной платы до 420 тыс монгольских тугриков (примерно 160 долларов СШA). Об этом сообщает ARD

По данным Национального статистического комитета, на сегодняшний день в Монголии работают 1,1 млн человек, из которых около 8 проц получают минимальную ежемесячную зарплату.

Согласно действующему законодательству Монголии, минимальный размер оплаты труда пересматривается каждые два года.

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