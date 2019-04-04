Казахстану выделено две лицензии на Зимнюю юношескую Олимпиаду-2020 в шорт-треке

CA-NEWS (KZ) - Международный союз конькобежцев ISU опубликовал список стран-участниц соревнований по шорт-треку (скоростной бег на коньках на короткой дорожке) на Зимних юношеских Олимпийских играх-2020. Казахстану выделено две лицензии, сообщает Zakon.kz.

Количество олимпийских лицензий, полученных каждой страной, зависело от результатов Чемпионата мира по шорт-треку среди юниоров-2019. Максимально одна страна может заявить на юношескую Олимпиаду- 4 спортсмена (2 юношей и 2 девушки).

Казахстан, согласно данным ISU, на Зимней юношеской Олимпиаде в шорт-треке представят 1 юноша и 1 девушка. Максимальную квоту (4) смогла получить только Южная Корея, по 3 спортсмена отправят Китай, Россия, Польша, Нидерланды и Япония.

Этот список обладателей лицензий в шорт-треке предфинальный. Измениться он может только в период перераспределения лицензий, который наступает 1 декабря. В течение двух недель, в случае, если какой-либо Национальный олимпийский комитет информирует ISU о невозможности использовать полученные лицензии и послать спортсменов, то ISU перераспределит их другим странам в соответствии со списком команд-претендентов, которые должны будут дать согласие на их принятие в течение 48 часов.

Окончательный список участников с именами спортсменов-участников станет известен 16 декабря.

В общей сложности 204 спортсмена будут допущены к участию в Зимних юношеских Олимпийских играх-2020 в тех видах спорта, которые курирует ISU. Из них 76 спортсменов выступят в турнире по фигурному катанию, 64 (32 юноши и 32 девушки) спортсмена в соревнованиях конькобежному спорту и 64 (32 юноши и 32 девушки) спортсмена по шорт-треку.

Возрастные ограничения для дисциплин следующие, за исключением мужчин-фигуристов в парном катании и танцах на льду:

- Конькобежный спорт и шорт-трек: родившиеся с 1 января 2002 года по 31 декабря 2004 года.

- Фигурное катание для одиночек: родившееся с 1 января 2003 г. по 31 декабря 2005 г.

- Фигурное катание для фигуристов-мужчин в парном катании и танцах на льду: родившиеся в период с 1 января 2001 года по 31 декабря 2004 года

Квалификационный период в фигурном катании и конькобежном спорте продолжается, пока в этих видах спорта, согласно текущему листу ISU, казахстанцы не отобрались на Зимнюю юношескую Олимпиаду-2020.