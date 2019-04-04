РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе продолжается веерное отключение отдельных районов от электроснабжения

CA-NEWS (TJ) -  Определенная часть Душанбе сегодня, 4 апреля, останется без электричества: его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

«Как обычно, свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.

В указанное время электричество перестанет поступать в дома на улицах Р. Набиева, Шапкина, А. Каххарова, 1 мая, а также в микрорайонах Мирзобек, Мавлоно, Гулистон, Бустон, Каратегинская, Хорог, Яккатут, Фалакон, Испечак, Чортут и Навруз.

В течение января, февраля, марта и теперь апреля практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время: энергетики проводят ремонтно-профилактические работы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Глава МИД Узбекистана примет участие в заседании СМИД СНГ в Москве
  • Туркменистан посетит президент Южной Кореи Мун Чже Ин
  • Кто из молодых монголов вошел в список Forbes Asia?
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×