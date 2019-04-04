В Ташкенте проходит суд над бывшим хокимом Юнусабадского района, попавшемся на взятке в $400 тысяч

CA-NEWS (UZ) - В Ташкентском городском суде по уголовным делам проходит суд по делу Бахтиёра Абдусаматова, бывшего главы Юнусабадского района столицы, который попался получении взятки в размере $400 тысяч. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

Как сообщается в официальной информации, на скамье подсудимых также оказались безработный Улмас Мухамедсаидов и Шохрух Маликов, бывший генеральный директор ГУП «Национальный PR-центр» Госкомтуризма.

Подсудимый Б. Абдусаматов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями), 210 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Узбекистан, подсудимый У. Мухамедсаидов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 168 (мошенничество), 211 (дача взятки) 28 (виды соучастников преступления), 212 (посредничество во взяточничестве) Уголовного кодекса Республики Узбекистан, подсудимый Ш. Маликов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 211 (дача взятки), 212 (посредничество во взяточничестве) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

43-летний Бахтиер Абдусаматов был задержан 7 сентября 2018 года сотрудниками Службы Государственной безопасности в момент получения взятки в размере 400 000 долларов США за обещание выделения земельного участка инвесторам.