А.Мамин провел совещание по развитию столицы Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 3 апреля премьер-министр А. Мамин провел совещание по дальнейшему развитию города Нур-Султан, сообщает официальный сайт премьер-министра.

В ходе совещания рассмотрен ход исполнения Комплексного плана по компактной застройке города на пятилетний период (2019-2023 годы) и развитию столицы. Внимание акцентировано на решении таких вопросов, как повышение доступности жилья, строительство социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры, улучшение состояния магистральных, внутриквартальных и внутридворовых дорог, обеспечение общественной безопасности, освещение улиц, скверов и других мест общего пользования, повышение качества услуг, предоставляемых коммунальными службами, а также развитие окраин.

О реализации Комплексного плана и актуальных вопросах развития города Нур-Султан доложил аким столицы Б. Султанов.

Премьер-министр отметил высокий статус столицы, которая с именем Елбасы получила новый импульс для развития. За исторически короткий период времени небольшой город развился до масштабов крупного мегаполиса, и необходимо обеспечить дальнейшее интенсивное развитие. По словам А. Мамина, качество инфраструктуры, внешний облик столицы, уровень жизни граждан и комфорт их проживания должны быть приоритетными направлениями работы государственных органов.

Правительством в данном направлении будут оказаны все меры поддержки. Финансирование реализации Комплексного плана и проектов в рамках новых социальных мер Елбасы «Әлеуметтік қамқорлық» будет обеспечено в полном объеме.

Премьер-министр также отметил, что Международный Финансовый Центр «Астана» должен стать одним из драйверов развития экономики г. Нур-Султан. Создана необходимая институциональная правовая база, развита соответствующая инфраструктура для деятельности МФЦА.

Акимату г. Нур-Султан необходимо улучшить условия пребывания иностранных инвесторов, в том числе обеспечить комфортное проживание, безопасную среду и доступ к социальным услугам на уровне передовых международных стандартов», — подчеркнул А.Мамин.