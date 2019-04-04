В Казахстане предварительно определили площадку для строительства АЭС

CA-NEWS (KZ) - В кулуарах Сената парламента Казахстана вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал вопрос строительства атомной электростанции (АЭС), передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, по вопросу строительства АЭС в РК окончательное решение еще не принято.

- У нас еще вопрос, решения по строительству АЭС не принято. Мы пока только определили площадку, будем подбирать наиболее подходящую для нас технологию. Будем разговаривать, - пояснил Мирзагалиев.

Замглавы ведомства отметил, что это вопрос, который "требует дополнительного изучения".

- В любом случае, учитывая наши долгосрочное и долголетнее сотрудничество с Россией, потом, вы знаете, у нас есть общие проекты, связанные с добычей урана. Это все вопросы, которые стоят на ежедневной повестке дня в принципе. Поэтому мы будем заниматься продолжением изучения этого вопроса. Но конкретно решение по вопросу строительства АЭС еще не принято, - уточнил Мирзагалиев.

Он добавил, что пока предварительно определено место строительства.

- Площадку определили в Алматинской области поселок Улькен, - заключил вице-министр.

3 апреля во время официальной встречи глав государств Казахстана и России Владимир Путин предложил Касым-Жомарту Токаеву построить в Казахстане атомную электростанцию.

- Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия. Имею в виду, прежде всего, возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям, - заявил глава России по итогам переговоров.

Ранее Посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин говорил, что было бы неплохо, если строительством займется "Росатом".

- Работает ряд совместных предприятий. И мы надеемся, что именно "Росатом" будет строить первую казахстанскую электростанцию, если будет принято такое решение", - сказал дипломат.