РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане предварительно определили площадку для строительства АЭС

CA-NEWS (KZ) -  В кулуарах Сената парламента Казахстана вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал вопрос строительства атомной электростанции (АЭС), передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, по вопросу строительства АЭС в РК окончательное решение еще не принято.

- У нас еще вопрос, решения по строительству АЭС не принято. Мы пока только определили площадку, будем подбирать наиболее подходящую для нас технологию. Будем разговаривать, - пояснил Мирзагалиев.

Замглавы ведомства отметил, что это вопрос, который "требует дополнительного изучения".

- В любом случае, учитывая наши долгосрочное и долголетнее сотрудничество с Россией, потом, вы знаете, у нас есть общие проекты, связанные с добычей урана. Это все вопросы, которые стоят на ежедневной повестке дня в принципе. Поэтому мы будем заниматься продолжением изучения этого вопроса. Но конкретно решение по вопросу строительства АЭС еще не принято, - уточнил Мирзагалиев.

Он добавил, что пока предварительно определено место строительства.

- Площадку определили в Алматинской области поселок Улькен, - заключил вице-министр.

3 апреля во время официальной встречи глав государств Казахстана и России Владимир Путин предложил Касым-Жомарту Токаеву построить в Казахстане атомную электростанцию.

- Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия. Имею в виду, прежде всего, возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям, - заявил глава России по итогам переговоров.

Ранее Посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин говорил, что было бы неплохо, если строительством займется "Росатом".

- Работает ряд совместных предприятий. И мы надеемся, что именно "Росатом" будет строить первую казахстанскую электростанцию, если будет принято такое решение", - сказал дипломат.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Таджикистан и Всемирный банк обсудили будущее Рогунской ГЭС
  • У Назарбаева выбор между членом семьи и Токаевым, - политолог
  • Рост экономики Узбекистана составит 5.2% в 2019 г, — отчёт АБР
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×