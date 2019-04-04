МИД Японии просит послов по всему миру разъяснить название новой эпохи

CA-NEWS (CA) - Министерство иностранных дел Японии дало указание послам страны по всему миру дать разъяснения названия новой императорской эпохи "Рэйва", которое означает "прекрасная гармония", передает NHK.



Такое решение принято после того, как некоторые иностранные СМИ сообщили, что иероглиф "рэй" при переводе может иметь значения "приказ" или "порядок".

По заявлению МИД, в ведомстве хотят убедиться, что люди в других странах правильно поймут название новой эпохи в истории Японии.

Правительство Японии 1 апреля объявило название новой эпохи, которая начнется 1 мая со вступлением на престол нового императора.



