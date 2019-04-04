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  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россия выиграла тендер на поставку Туркменистану труб для строительства ТАПИ

CA-NEWS (TM) -  Группа ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод) победила в тендере, объявленном государственным концерном «Туркменгаз» на поставку труб для магистрального газопровода ТАПИ протяженностью 214 км, передает 3 апреля Хроника Туркменистана со ссылкой на Гундогар.

Сумма сделки составила 219 млн долларов США, выделенные Государственному банку внешнеэкономической деятельности Туркменистана Исламским банком развития.

В ноябре, глава госконцерна «Туркменгаз» Мырат Арчаев доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову, что туркменская газовая компания заключила с саудовской Global Pipe Company на поставку стальных труб для газопровода ТАПИ. $40 млн на закупку выделил Саудовский фонд развития, сообщает издание.

По словам руководства проекта ТАПИ, газопровод будет введен в эксплуатацию «к 2020 году».

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