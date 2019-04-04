Число жертв от наводнения в Иране возросло до 62 человек (видео)

CA-NEWS (CA) - Число жертв наводнения в Иране по состоянию на 4 апреля достигло 62 человек.

По данным иранского государственного информагентства IRNA, в результате стихийного бедствия в провинции Лурестан прервано транспортное сообщение с 620 населёнными пунктами. Вследствие осадков, выпавших за последние 48 часов, в регионе разрушены 350 мостов и водоканалов.

Как сообщало EADaily, правительство Ирана из-за риска новых наводнений отдало распоряжение соответствующим службам эвакуировать население 70 деревень в юго-западной провинции Хузестан. Подлежащие эвакуации сёла находятся недалеко от рек Дез и Кархех. Ранее власти объявили чрезвычайное положение в нескольких провинциях, которым угрожают новые наводнения. Десятки тысяч людей вынуждены покинуть свои дома в пострадавших от стихии провинциях.