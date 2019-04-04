РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число жертв от наводнения в Иране возросло до 62 человек (видео)

CA-NEWS (CA) -  Число жертв наводнения в Иране по состоянию на 4 апреля достигло 62 человек.

По данным иранского государственного информагентства IRNA, в результате стихийного бедствия в провинции Лурестан прервано транспортное сообщение с 620 населёнными пунктами. Вследствие осадков, выпавших за последние 48 часов, в регионе разрушены 350 мостов и водоканалов.

Как сообщало EADaily, правительство Ирана из-за риска новых наводнений отдало распоряжение соответствующим службам эвакуировать население 70 деревень в юго-западной провинции Хузестан. Подлежащие эвакуации сёла находятся недалеко от рек Дез и Кархех. Ранее власти объявили чрезвычайное положение в нескольких провинциях, которым угрожают новые наводнения. Десятки тысяч людей вынуждены покинуть свои дома в пострадавших от стихии провинциях.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Таджикские дизайнеры приняли участие в Uzbekistan fashion week
  • Президент Казахстана Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом (фото)
  • Опубликовано видео визита Н.Назарбаева на малую родину
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×